Спрятаться в ванной и открыть рот: что делать в случае обстрелов авиации и артиллерии

Советы от СБУ в случае различных видов атаки

Вторжение России в Украину 24 февраля сопровождается обстрелами нескольких украинских городов.

Служба безопасности Украины выпустила памятки, что делать при различных видах обстрелов.

Артобстрел системами залпового огня видно издалека — ракету можно увидеть и среагировать. Ночью это яркая вспышка, днем ракета оставляет дымный след. На то, чтобы спрятаться есть несколько секунд — в СБУ рекомендуют держать в поле зрения место, где можно укрыться.

Во время обстрела нужно спрятаться в подвале или углубленном помещении. Лучше выбрать место в углу между несущими стенами, но недалеко от дверей и окон. Если в укрытие попадет снаряд — через них нужно покинуть дом. Не выходить рекомендуют не менее 10 минут после обстрела, поскольку может проводиться корректировка огня или смена позиций.

При авианалете, артиллерийском или минометном обстреле рекомендуют не оставаться в подъездах, на лестницах или под арками. Опасно прятаться в подвалах панельных домов, легких строительных конструкций, автомобилей и заправок. Если такая атака застала вас в пути — нужно лечь на землю возле выступа или в углубление. Это может быть траншеи, неглубокие подземные колодцы, водостоки и канавы, а также крепкие бетонные конструкции.

Эксперты советуют открыть рот и закрыть ладонями уши, чтобы уберечься от баротравмы и контузии. Также рекомендуют не разбирать завалы самостоятельно, а дождаться специалистов.

Если идет стрельба из стрелкового оружия — нужно спрятаться в защищенном помещении, например ванной или накрыться тем, что убережет от пуль и обломков. Если обстрел застал в пути — лечь на землю или спрятаться за укрытием. Им могут стать ступени крыльца или канава. За киосками и авто прятаться не советуют.

Максимально безопасное положение тела — сгруппироваться, лечь в позу эмбриона, повернуться ногами в сторону обстрела, закрыть уши и открыть рот. Нужно ждать окончания стрельбы — не менее чем 5 минут.

Чтобы защитить дом, рекомендуют закрыть окна массивной мебелью или мешками с песком, а также заклеить окна, например скотчем. Это поможет осколкам не разлететься.

Также в СБУ опубликовали общие рекомендации для населения.

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