Сховатись у ванній та відкрити рот: що робити у разі обстрілів авіації та артилерії

Поради від СБУ у разі різних видів атаки

Вторгнення Росії в Україну 24 лютого супроводжується обстрілами кількох українських міст.

Служба безпеки України випустила пам’ятки, що робити за різних видів обстрілів.

Артобстріл системами залпового вогню видно здалеку – ракету можна побачити та зреагувати. Вночі це яскравий спалах, вдень ракета залишає димний слід. На те, щоб сховатися, є кілька секунд — у СБУ рекомендують тримати в полі зору місце, де можна сховатися.

Під час обстрілу потрібно сховатись у підвалі або поглибленому приміщенні. Краще вибрати місце в кутку між несучими стінами, але недалеко від дверей та вікон. Якщо в укриття потрапить снаряд, через них потрібно покинути будинок. Не виходити рекомендують щонайменше 10 хвилин після обстрілу, оскільки може проводитися коригування вогню або зміна позицій.

Під час авіанальоту, артилерійського або мінометного обстрілу рекомендують не залишатися в під’їздах, на сходах або під арками. Небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків, біля легких будівельних конструкцій, автомобілів та заправок. Якщо така атака застала вас у дорозі — треба лягти на землю біля виступу чи поглиблення. Це може бути траншеї, неглибокі підземні колодязі, водостоки та канави, а також міцні бетонні конструкції.

Експерти радять відкрити рота і закрити долонями вуха, щоб уберегтися від баротравми та контузії. Також рекомендують не розбирати завали самостійно, а дочекатися спеціалістів.

Якщо йде стрілянина зі стрілецької зброї — потрібно сховатися в захищеному приміщенні, наприклад ванній або накритися тим, що вбереже від куль та уламків. Якщо обстріл застав у дорозі — лягти на землю чи сховатися за укриттям. Їм можуть стати сходи ганку або канава. За кіосками та авто ховатися не радять.

Максимально безпечне положення тіла — згрупуватися, лягти в позу ембріона, повернутись ногами у бік обстрілу, закрити вуха та відкрити рот. Потрібно чекати закінчення стрілянини — не менше ніж 5 хвилин.

Щоб захистити будинок, рекомендують закрити вікна масивними меблями або мішками з піском, а також заклеїти вікна, наприклад, скотчем. Це допоможе уламкам не розлетітися.

Також у СБУ опублікували загальні рекомендації для населення.

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