Рус

Сховатись у ванній та відкрити рот: що робити у разі обстрілів авіації та артилерії

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
304
Наслідки обстрілу у Чугуєві Харківської області Новина оновлена 24 лютого 2022, 17:34
Наслідки обстрілу у Чугуєві Харківської області

Поради від СБУ у разі різних видів атаки

Вторгнення Росії в Україну 24 лютого супроводжується обстрілами кількох українських міст.

Служба безпеки України випустила пам’ятки, що робити за різних видів обстрілів.

Артобстріл системами залпового вогню видно здалеку – ракету можна побачити та зреагувати. Вночі це яскравий спалах, вдень ракета залишає димний слід. На те, щоб сховатися, є кілька секунд — у СБУ рекомендують тримати в полі зору місце, де можна сховатися.

Під час обстрілу потрібно сховатись у підвалі або поглибленому приміщенні. Краще вибрати місце в кутку між несучими стінами, але недалеко від дверей та вікон. Якщо в укриття потрапить снаряд, через них потрібно покинути будинок. Не виходити рекомендують щонайменше 10 хвилин після обстрілу, оскільки може проводитися коригування вогню або зміна позицій.

Під час авіанальоту, артилерійського або мінометного обстрілу рекомендують не залишатися в під’їздах, на сходах або під арками. Небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків, біля легких будівельних конструкцій, автомобілів та заправок. Якщо така атака застала вас у дорозі — треба лягти на землю біля виступу чи поглиблення. Це може бути траншеї, неглибокі підземні колодязі, водостоки та канави, а також міцні бетонні конструкції.

Експерти радять відкрити рота і закрити долонями вуха, щоб уберегтися від баротравми та контузії. Також рекомендують не розбирати завали самостійно, а дочекатися спеціалістів.

Якщо йде стрілянина зі стрілецької зброї — потрібно сховатися в захищеному приміщенні, наприклад ванній або накритися тим, що вбереже від куль та уламків. Якщо обстріл застав у дорозі — лягти на землю чи сховатися за укриттям. Їм можуть стати сходи ганку або канава. За кіосками та авто ховатися не радять.

Максимально безпечне положення тіла — згрупуватися, лягти в позу ембріона, повернутись ногами у бік обстрілу, закрити вуха та відкрити рот. Потрібно чекати закінчення стрілянини — не менше ніж 5 хвилин.

Щоб захистити будинок, рекомендують закрити вікна масивними меблями або мішками з піском, а також заклеїти вікна, наприклад, скотчем. Це допоможе уламкам не розлетітися.

Також у СБУ опублікували загальні рекомендації для населення.

"Телеграф" веде онлайн трансляцію подій в Україні з оперативними даними із перевірених джерел.

Теги:
#СБУ #Рекомендації #Війна #Обстріли
Київ
Київ
У Києві та на Черкащині вводять комендантську годину
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Київ
У Києві та на Черкащині вводять комендантську годину
Дата публікації
Категорія
Росія посеред ночі нанесла удари по всій території України
Війна: війська Путіна вторглись до України, Росія наносить масштабні удари з різних напрямків (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Важлива інформація щодо російського вторгнення
Росіяни намагаються захопити ЧАЕС: наші бійці запекло борються з агресором
Дата публікації
Категорія
Наслідки ворожого обстрілу в Україні 24.02.2022
Російські війська зазнають тяжких втрат, але на фронті ми тримаємося, — Арестович
Дата публікації
Категорія
Українські війська тримають ситуацію під контролем
Намагалися прорватися: українські захисники взяли в полон групу окупантів на Луганщині (фото)