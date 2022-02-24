Атаки продолжаются: оперативная сводка МВД (фото)
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Агрессор не останавливается и продолжает атаковать
Российские войска не прекращают атаковать позиции украинских военных, после того как 24 февраля вторглись в нашу страну.
Согласно оперативной сводке Министерства внутренних дел, украинские защитники сдерживают врага на нескольких флангах. Оборону держат пограничники, Нацгвардия, вооруженные силы.
На 14:00 известно, что на Киевщине сбили четыре вертолета — К-52 возле Межигорья и три — вблизи Гостомеля. Украинские военные также пострадали — возле села Триполье сбили самолет АН-26 ВСУ. Уже известно о гибели пяти человек.
На Херсонщине в городе Алешки из-за обстрелов эвакуировали пожарную часть, а вблизи села Новосбуровка Скадовского района загорелась техника в военной части.
В Луганской области продолжаются бои. Сообщается о потерях врага возле Счастья.
В Одесской области ранены 10 военнослужащих во время обстрела военной части А-2800 в Ивановском районе. У них — осколочные ранения. В областном центре из-за взрыва на улице Новомосковская загорелся склад. Жертв и раненых нет. Как сообщают в ГСЧС, пожар распространился на 1500 м2.
Ранее "Телеграф" писал, что наступление происходит сразу с нескольких направлений. В генштабе ВСУ сообщили об атаках с Черноморского региона.