Не наши: как отличить технику врага от украинской

Оккупантам в Украине не рады — подбитой техники с метками все больше

Россия вторглась в Украину, продолжает терять своих солдат и технику. Ее оккупанты маркируют особенным образом, что указывает на направление движения врага.

Инструкцию, как распознать танки и бронетехнику противника рассказывает государственная спецслужба связи и защиты информации Украины.

Одно из важнейших отличий — в цвете. Россияне красят машины в темный зеленый и болотный, иногда трехцветный.

У бронетехники украинских защитников темно-зеленый цвет более схож с оливковым или "пиксельный" окрас.

Что касается меток на технике захватчиков:

косая линия на кузове — Херсонское направление.

на кузове — Херсонское направление. Z на кузове — Слобожанское направление, оккупанты, двигающиеся на Харьков. Из-под Сум такая техника выдвигается в сторону Киева. В этом направлении также замечали Росгвардию.

— Слобожанское направление, оккупанты, двигающиеся на Харьков. Из-под Сум такая техника выдвигается в сторону Киева. В этом направлении также замечали Росгвардию. Треугольник — войска РФ, направляющиеся на Славянск и Краматорск.

— войска РФ, направляющиеся на Славянск и Краматорск. Круг — мобильный резерв.

Напомним, передвжения украинской техники в сети обсуждать и публиковать не стоит, это помогает врагу, а вот русские войска нужно фиксировать и выкладывать в соцсети, а также сообщать военным.

Ранее "Телеграф" писал, что впервые в истории современной Украины, отсчитывая от 2 мировой войны, Киев обстреляли ракетами — попали в жилой дом.