Не наши: как отличить технику врага от украинской
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 539
Оккупантам в Украине не рады — подбитой техники с метками все больше
Россия вторглась в Украину, продолжает терять своих солдат и технику. Ее оккупанты маркируют особенным образом, что указывает на направление движения врага.
Инструкцию, как распознать танки и бронетехнику противника рассказывает государственная спецслужба связи и защиты информации Украины.
Одно из важнейших отличий — в цвете. Россияне красят машины в темный зеленый и болотный, иногда трехцветный.
У бронетехники украинских защитников темно-зеленый цвет более схож с оливковым или "пиксельный" окрас.
Что касается меток на технике захватчиков:
- косая линия на кузове — Херсонское направление.
- Z на кузове — Слобожанское направление, оккупанты, двигающиеся на Харьков. Из-под Сум такая техника выдвигается в сторону Киева. В этом направлении также замечали Росгвардию.
- Треугольник — войска РФ, направляющиеся на Славянск и Краматорск.
- Круг — мобильный резерв.
Напомним, передвжения украинской техники в сети обсуждать и публиковать не стоит, это помогает врагу, а вот русские войска нужно фиксировать и выкладывать в соцсети, а также сообщать военным.
Ранее "Телеграф" писал, что впервые в истории современной Украины, отсчитывая от 2 мировой войны, Киев обстреляли ракетами — попали в жилой дом.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-