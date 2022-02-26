Укр

Не наши: как отличить технику врага от украинской

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Примеры техники РФ
Примеры техники РФ

Оккупантам в Украине не рады — подбитой техники с метками все больше

Россия вторглась в Украину, продолжает терять своих солдат и технику. Ее оккупанты маркируют особенным образом, что указывает на направление движения врага.

Инструкцию, как распознать танки и бронетехнику противника рассказывает государственная спецслужба связи и защиты информации Украины.

Одно из важнейших отличий — в цвете. Россияне красят машины в темный зеленый и болотный, иногда трехцветный.

У бронетехники украинских защитников темно-зеленый цвет более схож с оливковым или "пиксельный" окрас.

Что касается меток на технике захватчиков:

  • косая линия на кузове — Херсонское направление.
  • Z на кузове — Слобожанское направление, оккупанты, двигающиеся на Харьков. Из-под Сум такая техника выдвигается в сторону Киева. В этом направлении также замечали Росгвардию.
  • Треугольник — войска РФ, направляющиеся на Славянск и Краматорск.
  • Круг — мобильный резерв.

Напомним, передвжения украинской техники в сети обсуждать и публиковать не стоит, это помогает врагу, а вот русские войска нужно фиксировать и выкладывать в соцсети, а также сообщать военным.

Ранее "Телеграф" писал, что впервые в истории современной Украины, отсчитывая от 2 мировой войны, Киев обстреляли ракетами — попали в жилой дом.

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#Украина #Россия #Война
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