Как приготовить "коктейль Молотова": инструкция

Вам понадобится тряпка, бутылка и бензин.

Помочь украинской армии противостоять российским агрессорам можно не только на информационном фронте, но и вполне конкретными действиями по уничтожению оккупантов. Публикуем рецепт коктейля Молотова, который можно применять против оккупантов.

Коктейль Молотова: состав

Бутылка.

Тряпка.

Бензин.

Ацетон.

Пенопласт. Лучше всего подходит тот, который состоит из небольших шариков. Его, например, можно найти в офисных креслах-мешках

Плотная пробка

Скотч.

Коктейль Молотова: пошаговая инструкция приготовления

Добавьте пенопласт в ацетон и размешивайте пока он полностью не растворится. Мешайте пока не образуется густой сироп. Для одной порции достаточно 100 г ацетона. А вот пенопласта может понадобиться очень много. Когда смесь будет готова – добавьте бензин в соотношении 1:1. Готовая смесь хорошо и долго горит, налипая на любую поверхность. Обратите внимание, что самодельный напалм в один день может расслоиться. Если он не будет использован — нужно будет приготовить новый.

Ранее "Телеграф" сообщал, что под Херсоном оккупанты расстреляли "скорую", которая везла раненого. "Оккупанты подбили "скорую". Фашисты по сравнению с ними были просто зайчики… ", — прокомментировал происходящее один из медиков.

Также на трассе Изюм-Харьков войска РФ обстреляли пассажирский автобус. В результате обстрела автобуса 14 человек были ранены, один погиб.