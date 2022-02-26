Украинцев просят помочь с блокировкой фейковых информресурсов: как это сделать
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Только вместе мы сможем остановить агрессора
Украинцев просят помочь с блокировкой фейковых информресурсов. Присоединяйтесь к Telegram чат-боту "Stoprussia".
Только вместе мы сможем остановить агрессора. Нам нужна ваша помощь.
❗️С помощью бота мы сможем заблокировать фейковые
➤ Telegram каналы;
➤ YouTube каналы;
➤ Instagram профили;
➤ Facebook группы;
Распространяющие дезинформацию, а также информацию о местах дислокаций ВС
📌 Приглашаем всех активно участвовать в блокировании диверсионных ресурсов
📎 Ссылки на чат-бот – https://t.me/stopdrugsbot. Сюда граждане направляют выявленные ресурсы для их проверки и последующей блокировки
📎 Ссылка на Telegram канал – https://t.me/stoprussiachannel. Сюда будут отправляться диверсионные ресурсы для блокировки и подробные инструкции.
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