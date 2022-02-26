Укр

Украинцев просят помочь с блокировкой фейковых информресурсов: как это сделать

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
327
Помогите с блокировкой фейковых информресурсов Новость обновлена 26 февраля 2022, 18:41
Помогите с блокировкой фейковых информресурсов

Только вместе мы сможем остановить агрессора

Украинцев просят помочь с блокировкой фейковых информресурсов. Присоединяйтесь к Telegram чат-боту "Stoprussia".

Только вместе мы сможем остановить агрессора. Нам нужна ваша помощь.

❗️С помощью бота мы сможем заблокировать фейковые

➤ Telegram каналы;

➤ YouTube каналы;

➤ Instagram профили;

➤ Facebook группы;

Распространяющие дезинформацию, а также информацию о местах дислокаций ВС

📌 Приглашаем всех активно участвовать в блокировании диверсионных ресурсов

📎 Ссылки на чат-бот – https://t.me/stopdrugsbot. Сюда граждане направляют выявленные ресурсы для их проверки и последующей блокировки

📎 Ссылка на Telegram канал – https://t.me/stoprussiachannel. Сюда будут отправляться диверсионные ресурсы для блокировки и подробные инструкции.

Теги:
#Война #Информвойна
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