На Ровенщине за каждого убитого оккупанта платят 50$

За каждого пленного российского военного платят 100$.

В Ровенской области за каждого убитого оккупанта украинская власть пообещала заплатить 50$, за каждого пленного платят 100$.

Об этом сообщил украинский нардеп Дмитрий Соломчук.

"Уважаемые жители области, наши вежливые украинцы. Открываем охоту на русских оккупантов Counter-Strike. Если на территории Ровенской области найдете оккупанта, ликвидируйте его или берите в плен. За ликвидированного вознаграждение — 50$. За плененного вознаграждение — 100$. Планировали большие вознаграждения, но они того не стоят. Адрес склада для их штабелирования сообщим. Объединение вежливых предпринимателей Ровенщины", — написал депутат в посте.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что под Херсоном оккупанты расстреляли "скорую", которая везла раненого. "Оккупанты подбили "скорую". Фашисты по сравнению с ними были просто зайчики… ", — прокомментировал происходящее один из медиков.

Также на трассе Изюм-Харьков войска РФ обстреляли пассажирский автобус. В результате обстрела автобуса 14 человек были ранены, один погиб.