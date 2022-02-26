Под Херсоном оккупанты расстреляли "скорую", которая везла раненого (видео)

Видео, на котором четко видно, как пылающая "скорая" распространяется по сети

На автодороге недалеко от города Херсон российские захватчики обстреляли автомобиль экстренной медицинской помощи, в середине которого находились врачи, водитель и раненый. Травмированного мужчину пытались оперативно доставить в медицинское учреждение, однако в скорую попали, в результате чего та загорелась.

Соответствующая информация и видеоподтверждение происшествия были обнародованы в "Telegram".

"Оккупанты подбили "скорую". Фашисты по сравнению с ними были просто зайчики… ", — говорится в тексте публикации.

Под Херсоном кафиры попали в "скорую"

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Херсонской области кафиры, вторгшиеся на украинские территории в среду, 24 февраля, обстреляли автомобиль с мирными жителями.