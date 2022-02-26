Укр

Под Херсоном оккупанты расстреляли "скорую", которая везла раненого (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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В Херсонской области под обстрел попала "скорая" Новость обновлена 26 февраля 2022, 17:42
В Херсонской области под обстрел попала "скорая"

Видео, на котором четко видно, как пылающая "скорая" распространяется по сети

На автодороге недалеко от города Херсон российские захватчики обстреляли автомобиль экстренной медицинской помощи, в середине которого находились врачи, водитель и раненый. Травмированного мужчину пытались оперативно доставить в медицинское учреждение, однако в скорую попали, в результате чего та загорелась.

Соответствующая информация и видеоподтверждение происшествия были обнародованы в "Telegram".

"Оккупанты подбили "скорую". Фашисты по сравнению с ними были просто зайчики… ", — говорится в тексте публикации.

Под Херсоном кафиры попали в "скорую"

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Херсонской области кафиры, вторгшиеся на украинские территории в среду, 24 февраля, обстреляли автомобиль с мирными жителями.

Теги:
#Украина #Россия #Скорая #Війна
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