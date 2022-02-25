"Ева, терпи, зайчик, еще чуть-чуть!" Обстрел авто россиянами под Херсоном попал на видео

Авто с мирными гражданами подверглось нападению со стороны россиян.

Под Херсоном российские оккупанты, которые вторглись на территорию Украины 24 февраля, обстреляли авто с мирными жителями.

Соответствующие кадры опубликовал в Facebook советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На кадрах видно, что захватчики начали стрельбу по автомобилю, который двигался по дороге. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Внимание. На видео присутствует ненормативная лексика.

"Вот так под Херсоном сегодня автомобиль с людьми попал под обстрел. Чудом никто не погиб, но смотреть это тяжело. Это видео, снятое сегодня смелым украинцем должна увидеть вся Россия и весь мир! Оно снято под Херсоном. Русские оккупанты расстреливают автомобиль в котором находилось двое мужчин и женщина! Они чудом остались живы. Им просто повезло. Обращаюсь к медиа цивилизованных стран — покажите это видео обстрела мирных украинцев — сотням миллионов ваших зрителей и читателей. Обращаюсь к лидерам общественного мнения России. Посмотрите это видео. Представьте тот ужас, который испытали, попав под обстрел российских оккупантов. Продолжайте делать видеообращения к российскому народу с призывом "Остановить войну! Благодарю Андрея Макаревича, Семена Слепакова и многих других россиян, которые уже сделали видеообращение. Пусть за вами следуют и другие мужественные и честные россияне", — напил Геращенко.

Ранее сообщалось, что в Сумской области заметили российский "Буки".