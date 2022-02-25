На Сумщине заметили сразу десяток российских "Буков" - такими сбили Boeing на Донбассе (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 40
Колонна направилась в глубину украинской территории
В сети появилось видео продвижения десяти российских "Буков" — самоходный зенитно-ракетный комплекс. Один такой "Бук" в 2014 году на Донбассе сбил самолет рейса МН17 — малайзийский Боинг, в котором погибло 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа.
"Колонна направилась куда-то дальше в глубину украинской территории. Ребята, встречайте! Пусть горят в аду", — написал в Facebоok украинский журналист Роман Бочкала.
Один из местных жителей заснял на камеру передвижение российской военной техники.
Напомним, что сейчас формирования ВСУ заходят в Киев. Город готов отражать нападение российских оккупантов, которые 24 февраля вторглись на территорию Украины.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, чтобы киевляне не покидали без надобности свои дома, ведь город вступил в фазу обороны. В столице накануне уничтожили группу российских диверсантов.
- Дата публикации
-
- Категория
-