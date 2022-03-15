Укр

При обстреле оккупантами многоэтажки в Киеве погибли люди: фото последствий атаки

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Пожар унес жизни двоих человек Новость обновлена 15 марта 2022, 08:56
Пожар унес жизни двоих человек

Оккупанты продолжают убивать мирное население

В Киеве 15 марта в результате обстрелов оккупантами жилых домов загорелась 16-этажка в Святошинском районе. Масштабный пожар охватил все этажи с 1-го по 16-й. Спасателям удалось спасти 27 человек, однако два человека были найдены мертвыми.

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Об этом сообщает ГСЧС, публикуя страшные фото пожара.

На снимках видно, что пламя охватило буквально каждую квартиру в доме. Сильнейший пожар пришлось тушить 45-ти спасателям.

Также в ГСЧС сообщили, что в Святошинском районе было попадание и в девятиэтажку, однако там возгорание было небольшим и его быстро потушили.

Как сообщал "Телеграф" в результате обстрелов оккупантами Киева была повреждена станция метро. В частности, взрывная волна повредила здание станции Лукьяновская и несколько служебных помещений. Поэтому ограничат возможность выходить или садиться на этой станции — до ликвидации последствий здесь не будут останавливаться поезда.

Пригород Киева также остается в осаде российских оккупантов. Мы подробно писали об истории одной из жительниц Гостомеля, которой удалось выбраться из этого городка под бешеными обстрелами.

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#Украина #Киев #Война
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