Ракета попала в жилую высотку в Киеве: фото разрушительных последствий

Два человека получили травмы

В среду. 15 марта, около 6 часов утра в жилой дом в Шевченковском районе Киева попал снаряд российских военных, в результате чего в доме произошел обвал.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал на 12-м и техническом этажах, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом. По состоянию на 07.45 ликвидировано возгорание на балконах 3, 10, 11 и 12 этажей, а также в квартире на верхнем этаже. В девятиэтажном жилом доме пожара не было.

Спасатель ищет людей под завалами

В результате нападения российских оккупантов пострадали два человека. Спасатели продолжают искать пострадавших, которые могут находиться под завалами.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве 15 марта в результате обстрелов оккупантами жилых домов загорелась 16-этажка в Святошинском районе. Масштабный пожар охватил все этажи с 1-го по 16-й. Спасателям удалось спасти 27 человек, однако два человека были найдены мертвыми. Сильнейший пожар пришлось тушить 45-ти спасателям.