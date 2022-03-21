Київ зазнав потужного обстрілу від росіян: є загиблий, зруйновано торговий центр (фото)

Внаслідок обстрілів загинула щонайменше одна людина

У ніч на понеділок, 21 березня, Київ зазнав потужного обстрілу з боку російських окупаційних військ, через що жителі столиці могли чути серію вибухів.

Про це повідомила пресслужба міської Патрульної поліції.

Деталі там розголошувати не стали, проте уточнили, що на місці вже працюють рятувальники, медики та поліція.

Водночас міський голова Віталій Кличко повідомив, що під удар потрапили кілька житлових будинків та один із торгових центрів у Подільському районі столиці.

На території ТЦ виникла сильна пожежа. За словами мера Києва, вже відомо, що щонайменше одна людина загинула.

Як повідомлялося рані, 20 березня столиця вже зазнала обстрілів з боку росіян. Так вдень уламки снаряда впали на житлову багатоповерхівку у Святошинському районі, після чого там виникла пожежа. Відомо, що двом жителям знадобилася шпиталізація.

Обстріли відбувалися і в інших областях України, наприклад, кілька снарядів впали на території Житомирської області, внаслідок чого було зруйновано кілька будівель, а поранення отримали троє людей.