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Нічний обстріл Києва: рятувальники уточнили кількість загиблих (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Обстріли Києва Новина оновлена 21 березня 2022, 04:45
Обстріли Києва

У будівлі обстріляного ТРЦ сталася масштабна пожежа

Число загиблих внаслідок нічного обстрілу Києва російськими окупантами зросло до 4 людей.

Про це повідомила пресслужба столичної ДСНС у Фейсбук.

Зазначається, що повідомлення про пожежу в одному із міських торгових центрів надійшло о 22:48. Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що в результаті обстрілу вогнем були обійняті 3 і 4 поверхи будівлі, а також кілька автомобілів, що знаходилися на стоянці.

Пожежа була локалізована о 2:18 на площі 1,5 тисячі квадратних метрів, а гасіння триває досі.

"На місці загинули 4 особи та 1 особа травмована. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Як повідомлялося раніше, міський голова Віталій Кличко повідомляв, що обстріляли торговий центр і кілька житлових будинків у Подільському районі Києва.

Місто вже зазнавало обстрілу 20 березня. Так вдень уламки снаряда впали на житлову багатоповерхівку у Святошинському районі, після чого там виникла пожежа. Відомо, що двом жителям знадобилася шпиталізація.

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#Україна #Київ #Росія
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