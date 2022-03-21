Нічний обстріл Києва: рятувальники уточнили кількість загиблих (фото)

У будівлі обстріляного ТРЦ сталася масштабна пожежа

Число загиблих внаслідок нічного обстрілу Києва російськими окупантами зросло до 4 людей.

Про це повідомила пресслужба столичної ДСНС у Фейсбук.

Зазначається, що повідомлення про пожежу в одному із міських торгових центрів надійшло о 22:48. Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що в результаті обстрілу вогнем були обійняті 3 і 4 поверхи будівлі, а також кілька автомобілів, що знаходилися на стоянці.

Пожежа була локалізована о 2:18 на площі 1,5 тисячі квадратних метрів, а гасіння триває досі.

"На місці загинули 4 особи та 1 особа травмована. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Як повідомлялося раніше, міський голова Віталій Кличко повідомляв, що обстріляли торговий центр і кілька житлових будинків у Подільському районі Києва.

Місто вже зазнавало обстрілу 20 березня. Так вдень уламки снаряда впали на житлову багатоповерхівку у Святошинському районі, після чого там виникла пожежа. Відомо, що двом жителям знадобилася шпиталізація.