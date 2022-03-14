Укр

"Враги горели, как в аду": оккупанты на Сумщине несут потери, сдаются в плен и воюют между собой

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
599
Захваченный в Роменском районе российский танк Новость обновлена 14 марта 2022, 02:06
Захваченный в Роменском районе российский танк

Украинские защитники в Сумской области дают мощный отпор оккупантам

В Сумской области, которая одной из первых приняла на себя удар российских оккупантов, продолжаются обстрелы мирных городов, но из-за активных действий ВСУ жизнь захватчиков сильно осложнилась.

Отчет за день подвел глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в своем телеграм-канале.

Он отметил, что противник пытался прорваться в Сумы и подверг артиллерийским обстрелам населенные пункты в Сумском районе. В частности пострадали населенные пункты Боромля и Великая Писаревка. Кроме того был произведен авиаудар по фермерском хозяйстве в Битице, из-за чего около 20 частных домов остались без крыш и окон.

Продолжились авиаудары и по многострадальной Ахтырке, где бомбы упали на жилые дома. Однако информации о пострадавших он не привел.

Вместе с тем Живицкий сообщил, что 13 марта было и много побед. В частности ВСУ отработали по одной из позиций, на которой расположилась артиллерия оккупантов.

"Враги горели, как в аду. В целом, оркам там и место", — подчеркнул он.

По его информации, многие из подразделений противника не имеют между собой связи и взаимопонимания из-за чего иногда даже фиксируются случаи боев между группами российских военных. В пример он поставил недавнюю попытку оккупантов захватить шашлычную возле Старого Села.

Также он отметил, что многие из оккупантов в регионе намерены сдаваться в плен.

Как сообщалось ранее, о способности оккупантов вести боевые действия на Сумщине ярко свидетельствует случай 11 марта, где бойцы ТРО одного из населенных пунктов с помощью одного гранатомета уничтожили танк противника, а еще два танка вместе с САУ взяли в качестве трофеев.

Теги:
#Украина #Россия #Сумская область
Москва просит помощи у Пекина оружием и финансами
Мир
россия просит Китай о помощи в войне с Украиной: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Москва просит помощи у Пекина оружием и финансами
россия просит Китай о помощи в войне с Украиной: подробности
Дата публикации
Категория
Рашисты терпят поражения
Миф о "непобедимости" российской армии разрушен - главком ВСУ
Дата публикации
Категория
В рф началась блокировка Instagram
Россияне остались без Instagram: детали
Дата публикации
Категория
Пьер Афнер на фоне виллы дочери путина
Во Франции захватили виллу дочери путина и готовятся принять там беженцев из Украины: подробности
Дата публикации
Категория
Украина уже 19 дней противостоит армии оккупанта
Война — день 19: рашисты продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон к Китаю