В Сумской области взрывы на складах боеприпасов (видео)

Горят склады с боеприпасами.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, очевидцы сообщают о взрывах в разных городах. В Сумской области взрыв на складах боеприпасов. В сети публикуют видео. О пострадавших не сообщается.

Известно также взрывах в Киеве, Харькове, Одессе. Однако сообщают, что это могут быть провокации. Также, обстрелам подверглись и границы Украины.

Напомним, в Украине из-за объявления войны со стороны России и последовавшего за этим рано утром в четверг, 24 февраля, широкомасштабного нападения введено военное положение.