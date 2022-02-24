Укр

В Сумской области взрывы на складах боеприпасов (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Взрыв на складах в Сумской области Новость обновлена 24 февраля 2022, 08:08
Взрыв на складах в Сумской области

Горят склады с боеприпасами.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, очевидцы сообщают о взрывах в разных городах. В Сумской области взрыв на складах боеприпасов. В сети публикуют видео. О пострадавших не сообщается.

Известно также взрывах в Киеве, Харькове, Одессе. Однако сообщают, что это могут быть провокации. Также, обстрелам подверглись и границы Украины.

Напомним, в Украине из-за объявления войны со стороны России и последовавшего за этим рано утром в четверг, 24 февраля, широкомасштабного нападения введено военное положение.

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#Сумская область #Взрыв
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