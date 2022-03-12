Один гранатомет против трех танков: простые селяне на Сумщине эффектно остановили оккупантов (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1451
Русской армии бой дают везде — и в больших городах, и в маленьких селах
В одном из сел Сумской области 11 марта местные жители быстро ликвидировали небольшую колонну российской техники, которая двигалась в их населенный пункт. Полностью уничтожен один танк, другие боевые единицы стали боевыми трофеями, как это происходит по всей Украине.
Видео с места происшествия обнародовала пресс-служба Генштаба ВСУ.
Район, в котором живет столь храбрая местная территориальная оборона, не раскрывается. Однако известно, что благодаря одному из вооружившихся гранатометом мужчин были остановлены сразу три российских танка. После того, как первая в колонне боевая техника была уничтожена, всё остальное оккупанты бросили на месте и скрылись в лесу.
Вдобавок к танкам местная тероборона "пополнилась" еще и самоходной артиллерийской установкой.
"Обычные украинские мужчины не обращают внимания кто против них, потому что они дома. Так что противник продолжает нести потери", — подчеркивают в Генштабе ВСУ.
Добавим, что некоторые единицы по вражеской технике успешно самоликвидируются, лишая украинских защитников хлопот. Так, о крушении одного из российских вертолетов Ка-52 на территории России стало известно 12 марта.
Также мы писали, что ВСУ удалось уничтожить целый полк рашистских нацистов, пришедших воевать на украинскую землю.
- Дата публикации
-
- Категория
-