Один гранатомет против трех танков: простые селяне на Сумщине эффектно остановили оккупантов (видео)

Русской армии бой дают везде — и в больших городах, и в маленьких селах

В одном из сел Сумской области 11 марта местные жители быстро ликвидировали небольшую колонну российской техники, которая двигалась в их населенный пункт. Полностью уничтожен один танк, другие боевые единицы стали боевыми трофеями, как это происходит по всей Украине.

Видео с места происшествия обнародовала пресс-служба Генштаба ВСУ.

Район, в котором живет столь храбрая местная территориальная оборона, не раскрывается. Однако известно, что благодаря одному из вооружившихся гранатометом мужчин были остановлены сразу три российских танка. После того, как первая в колонне боевая техника была уничтожена, всё остальное оккупанты бросили на месте и скрылись в лесу.

Вдобавок к танкам местная тероборона "пополнилась" еще и самоходной артиллерийской установкой.

"Обычные украинские мужчины не обращают внимания кто против них, потому что они дома. Так что противник продолжает нести потери", — подчеркивают в Генштабе ВСУ.

Добавим, что некоторые единицы по вражеской технике успешно самоликвидируются, лишая украинских защитников хлопот. Так, о крушении одного из российских вертолетов Ка-52 на территории России стало известно 12 марта.

Также мы писали, что ВСУ удалось уничтожить целый полк рашистских нацистов, пришедших воевать на украинскую землю.