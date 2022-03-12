"Лишили украинцев хлопот": в россии разбился боевой вертолет оккупантов

российские летательные аппараты разбиваются даже не долетев до украинских границ

В Ростовской области потерпел крушение военный вертолет российской федерации Ка-52. В результате падения летательной машины весь экипаж, летевший выполнять преступный приказ российского лидера владимира путина на территории украинского государства, погиб.

Указанную информацию в субботу, 12 марта, в своем Telegram-канале обнародовал украинский журналист Денис Казанский.

В тексте публикации также отмечается, что это один из примеров, когда рашисты самостоятельно утилизируют боевую технику, даже не добравшись до украинских границ, чем лишают украинских защитников дополнительных хлопот.

Публикация Дениса Казанского в соцсети

Ранее "Телеграф" сообщал, как 7 марта, украинские военнослужащие уничтожили еще один вертолет оккупационных российских войск.

Также напомним, что защитникам из рядов Вооруженных сил Украины удалось разбомбить вертолет Ми-24П(Ми-35П) RF-94966 россии, который использовался для обстрелов украинских городов и мирного населения нашего государства.