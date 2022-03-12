"Лишили украинцев хлопот": в россии разбился боевой вертолет оккупантов
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российские летательные аппараты разбиваются даже не долетев до украинских границ
В Ростовской области потерпел крушение военный вертолет российской федерации Ка-52. В результате падения летательной машины весь экипаж, летевший выполнять преступный приказ российского лидера владимира путина на территории украинского государства, погиб.
Указанную информацию в субботу, 12 марта, в своем Telegram-канале обнародовал украинский журналист Денис Казанский.
В тексте публикации также отмечается, что это один из примеров, когда рашисты самостоятельно утилизируют боевую технику, даже не добравшись до украинских границ, чем лишают украинских защитников дополнительных хлопот.
Ранее "Телеграф" сообщал, как 7 марта, украинские военнослужащие уничтожили еще один вертолет оккупационных российских войск.
Также напомним, что защитникам из рядов Вооруженных сил Украины удалось разбомбить вертолет Ми-24П(Ми-35П) RF-94966 россии, который использовался для обстрелов украинских городов и мирного населения нашего государства.