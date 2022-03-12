Украинские военные уничтожили целый полк российских оккупантов

Украинские бойцы не жалеют врага

В субботу, 12 марта, стало известно о ликвидации всего 488-го мотострелкового полка российской оккупационной армии, пришедшей с оружием на украинскую землю. До нападения на Украину бойцы служили в военной части Брянской области.

Информация была обнародована спикером Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергеем Братчуком.

Известно, что воинская часть №12721 располагалась в городе Клинце на Брянщине. Это формирование также носило и другое название – мотострелковое Симферопольское Краснознаменное формирование, ордена Суворова полк им. Серго Орджоникидзе.

Место нахождения уничтоженной в/ч в Брянской области

Отметим, что впервые часть была сформирована еще в 1991 году.

Братчук призвал всех прославлять Вооруженные Силы Украины, которые и помогли врагу навеки исчезнуть с украинской земли, которую они так стремились завоевать. Теперь бойцы вернутся на родину только в цинковых гробах или мешках для трупов. Если их, конечно, решат унести.

Напомним, что ранее стало известно о ликвидации минимум четырех российских военных генералов, пытавшихся руководить продвижением рашистских войск в глубь Украины. Один из них, кстати, был приближен к чеченскому террористу рамзану кадырову.

Также мы показывали, как ВСУ удалось молниеносно уничтожить целую колонну вражеской техники, в результате чего враги убегали во все стороны, словно напуганные крысы.