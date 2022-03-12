Укр

Оккупанты разбежались как крысы: удар ВСУ по колонне российской техники сняли на видео с воздуха

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Уничтоженная русская техника Новость обновлена 12 марта 2022, 06:40
Уничтоженная русская техника

Бой не продлился долго

Украинская армия продолжает уничтожать технику врага, вторгшегося на нашу землю. В сети появилось видео того, как это происходит.

Как отмечает автор Твиттер-канала "Ukraine Weapons", на нем изображено уничтожение колонны российского конвоя на танках Т-72(Б3) и БТР-82А, а также подрыв неизвестного автомобиля рф.

Примечательно, что сразу после взрыва первой военной машины, бегущие солдаты обогнали тяжелую бронетехнику, которая, чтобы не давать бой неизвестному сопернику, решила просто уйти полями.

На дороге осталась лишь пара танков из головы колонны. Отметим, что предварительно бой прошел в Залесье, Киевской области.

Также недавно были опубликованы кадры того, как беспилотник "Байрактар" уничтожает командный центр оккупантов на Киевском направлении.

Война в Украине продолжается уже третью неделю, под обстрелами — мирные города. В Чернигове, который находится в приграничном с рф регионе, оккупанты уничтожают исторический центр города. В осаде Мариуполь, постоянные обстрелы слышны в Харькове, под Киевом, Сумах.

Как ранее писал "Телеграф", Пентагон рассказал о новом направлении для вероятной атаки россиян на Киев.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Танки
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