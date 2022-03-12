Разбитые колонны техники, сбитые вертолеты и бомбардировщик: украинские авиаторы отчитались за 11 марта

Потерь противника может быть еще больше, ведь они уточняются.

В течение шестнадцатого дня войны с российскими оккупантами украинские авиаторы совершили около десяти налетов на вражескую технику и разбили несколько колонн рашистов.

Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ.

Так, украинские военные на бомбардировщиках Су-24м, штурмовиках Су-25, вертолетах Ми-24 нанесли около 10 мощных ракетно-бомбовых ударов по бронированной технике и живой силе рашистов.

А благодаря истребительной авиации на самолетах Су-27 и МиГ-29 было проведено за 11 марта около 10 воздушных боев по нескольким направлениям и запущено 9 ракет "воздух-воздух" по вражеским самолетам. Во время боев, как отмечается, обошлось без потерь среди украинских военных, чего не скажешь о российских оккупантах.

Отмечается также, что зенитные ракетные подразделения Бук-М1 и С-300 поразили пять воздушных целей: беспилотный летательный аппарат "Форпост" и четыре вертолета оккупантов. Однако цифра потерь противника не окончательная, ведь информация уточняется.

А силами противовоздушной обороны оперативного командования "Север" удалось уничтожить российский бомбардировщик-истребитель Су-34 в Черниговской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пленный российский летчик во время брифинга заявил о некомпетентности своего руководства, а также извинился перед украинским народом.