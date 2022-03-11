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Разнесли вдребезги: под Киевом "Байрактар" ликвидировал вражеский пункт управления (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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"Байрактар" разбомбил очередной вражеский пункт оккупантов Новость обновлена 11 марта 2022, 23:19
"Байрактар" разбомбил очередной вражеский пункт оккупантов

Турецкий беспилотник не оставил врагам никаких шансов.

В завершение шестнадцатого дня войны в Украине наши военнослужащие уничтожили вражеский пункт управления в Киевской области, откуда российские оккупанты раздавали преступные приказы.

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Известно, что пункт управления оккупантов находился вблизи Макарова в Киевской области, где его обнаружили и ликвидировали украинские защитники.

"Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши воздушные силы", — сообщил Залужный.

Следует отметить, что уничтожить врага удалось благодаря турецкому беспилотнику "Байрактар", неоднократно помогавшему нашим военнослужащим.

Напомним, что работа украинских военных в дуэте с "Байрактарами" все 16 дней войны поражает и добавляет уверенности в том, что враг на наших землях будет разбит полностью. Турецкие беспилотники разбивают колонны российской техники вдребезги, не оставляя оккупантам никакого шанса на продвижение вперед.

Также сообщалось, что боевые беспилотники успешно работали в Сумской области. Пользователи сети высоко оценили работу этих "птичек" в районе Тростянца, а также порадовались сразу двум уничтоженным колоннам техники в Лебединщине и Роменщине.

Теги:
#Украина #Киевская область #Россия #Война #Байрактар #Оккупанты
"Байрактар" разбомбил очередной вражеский пункт оккупантов
Киев
Разнесли вдребезги: под Киевом "Байрактар" ликвидировал вражеский пункт управления (видео)
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"Байрактар" разбомбил очередной вражеский пункт оккупантов
Разнесли вдребезги: под Киевом "Байрактар" ликвидировал вражеский пункт управления (видео)
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