Разнесли вдребезги: под Киевом "Байрактар" ликвидировал вражеский пункт управления (видео)

Турецкий беспилотник не оставил врагам никаких шансов.

В завершение шестнадцатого дня войны в Украине наши военнослужащие уничтожили вражеский пункт управления в Киевской области, откуда российские оккупанты раздавали преступные приказы.

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Известно, что пункт управления оккупантов находился вблизи Макарова в Киевской области, где его обнаружили и ликвидировали украинские защитники.

"Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши воздушные силы", — сообщил Залужный.

Следует отметить, что уничтожить врага удалось благодаря турецкому беспилотнику "Байрактар", неоднократно помогавшему нашим военнослужащим.

Напомним, что работа украинских военных в дуэте с "Байрактарами" все 16 дней войны поражает и добавляет уверенности в том, что враг на наших землях будет разбит полностью. Турецкие беспилотники разбивают колонны российской техники вдребезги, не оставляя оккупантам никакого шанса на продвижение вперед.

Также сообщалось, что боевые беспилотники успешно работали в Сумской области. Пользователи сети высоко оценили работу этих "птичек" в районе Тростянца, а также порадовались сразу двум уничтоженным колоннам техники в Лебединщине и Роменщине.