Чернигов под обстрелами: оккупанты уничтожили "визитную карточку" города
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Чернигов потерял одну из своих достопримечательностей
Российские оккупационные войска продолжают ровнять с землей украинские города, и очередной удар принял на себя Чернигов. Там вследствие обстрелов был уничтожен отель "Украина", который был одной из визитных карточек города.
Об этом сообщил сотрудник НАН Украины Сергей Шумило в своем Фейсбук.
"Происходит целенаправленное и планомерное уничтожение древнего города, история которого насчитывает более 1300 лет", — написал он.
По фотографии сложно понять, чем были вызваны столь масштабные разрушения, однако заметно, что верхние этажи здания были полностью уничтожены. Также пока нет официальной информации о том, находился ли кто-то в здании в момент попадания.
Как сообщалось ранее, действия войск россии приводят к огромным потерям среди гражданского населения. Так лишь в одной Харьковской области с начала вторжения погиб 201 гражданский, из них 11 детей.
А в заблокированном Мариуполе оккупанты убили более 1500 мирных жителей, среди которых были ни в чем не повинные дети.
Очень сложная ситуация наблюдается и в Луганской области, которая подвергается бесконечным обстрелам. Оккупанты методично разрушают объекты гражданской инфраструктуры и блокируют поставки гуманитарной помощи.
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