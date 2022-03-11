Рашисты убили 11 детей на Харьковщине: подробности

Российские захватчики убивают мирных украинцев.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину в Харьковской области погибло более двухсот мирных жителей.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в Facebook.

Болвинов сообщил, что в результате преступных действий рф в Харьковской области за последние сутки погибли трое детей, а также семь гражданских лиц. Всего за время войны Харьковщина потеряла 201 мирного жителя, из которых 11 детей.

"Фиксируем преступления оккупантов и число погибших за время войны. За последние сутки зафиксировано 10 погибших гражданских, в том числе 3 детей. По состоянию на 18:00 11.03.2022 по Харьковской области всего погибло 201 гражданских и, к сожалению, 11 детей. Враги заплатят за каждого пострадавшего. Мы никогда не забудем имена погибших", — сообщил Болвинов.

Напомним, по данным президента Украины Владимира Зеленского, в Украине за 16 дней войны погибло 78 детей. Об этом глава государства заявил в своем обращении к польскому народу 11 марта. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу призвал западных партнеров дать Украине самолеты.