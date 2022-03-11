Укр

Погибли от ракет и обстрелов: сколько украинских детей убили рашисты за 16 дней войны

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Сколько детей умерло в Украине за 16 дней войны Новость обновлена 11 марта 2022, 19:54
Сколько детей умерло в Украине за 16 дней войны

Более сотни украинских детей получили ранения.

За шестнадцать дней полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты убили 78 украинских детей. За минувшие сутки жертвами рашистов стали еще 7 несовершеннолетних.

Такую ужасную цифру озвучил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в польском Сейме, передает украинский дипломат Андрей Сибига.

"Считается, что цифра 7 приносит счастье. Именно столько соседей Бог дал Украине. Приносит ли это счастье нам? Ответ сегодня знает весь мир. А лучше других его знают 78 украинских детей, погибших от ракет и обстрелов России. Сосед, принесший на нашу землю беду и войну. Сосед, который явно действует без Бога", — заявил Зеленский в обращении к полякам.

Следует отметить, что за минувшие сутки от рук рашистских захватчиков погибли семь украинских детей, а общее число пострадавших несовершеннолетних превысило 100 человек.

Напомним, что по данным ООН, в период с 24 февраля по 7 марта от российской агрессии пострадали 1335 человек, из них 474 погибли, а 861 получили ранения.

Также "Телеграф" сообщал, сколько ракет путина прилетели в Украину.

Теги:
#Украина #Дети #Россия #Война #Гибель #Владимир Зеленский
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