Оккупанты бросают на украинские города запрещенные бомбы: новые детали
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 294
Военные преступление россиян фиксируются.
В четверг, 10 марта, на 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появляются все больше и больше доказательств военных преступлений рф.
Группа разведки конфликтов CIT на своей страничке в Twitter привела доказательства использования россиянами запрещенного оружия.
В CIT заявили, что на снимках, которые опубликовали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, украинские спасатели разминировали бомбы ОФЗАБ-500, что обладают зажигательным действием. Добавим, что данные бомбы были обнаружены после авиаудара российской авиации по Чернигову несколько дней тому назад.
"Сбрасывать такие бомбы на города — военное преступление", — сообщили в CIT.
Напомним, 9 марта российская авиация разбомбила детскую больницу и роддом в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО немедленно закрыть небо над Украиной, а не просто наблюдать за российским террором. На следующий день в рф признались, что сознательно нанесли удар по роддому. С таким заявлением выступил глава МИД рф Сергей Лавров.