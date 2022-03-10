Оккупанты бросают на украинские города запрещенные бомбы: новые детали

Военные преступление россиян фиксируются.

В четверг, 10 марта, на 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появляются все больше и больше доказательств военных преступлений рф.

Группа разведки конфликтов CIT на своей страничке в Twitter привела доказательства использования россиянами запрещенного оружия.

В CIT заявили, что на снимках, которые опубликовали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, украинские спасатели разминировали бомбы ОФЗАБ-500, что обладают зажигательным действием. Добавим, что данные бомбы были обнаружены после авиаудара российской авиации по Чернигову несколько дней тому назад.

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"Сбрасывать такие бомбы на города — военное преступление", — сообщили в CIT.

Напомним, 9 марта российская авиация разбомбила детскую больницу и роддом в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО немедленно закрыть небо над Украиной, а не просто наблюдать за российским террором. На следующий день в рф признались, что сознательно нанесли удар по роддому. С таким заявлением выступил глава МИД рф Сергей Лавров.