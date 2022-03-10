Укр

Бесчеловечные слова Лаврова по Украине возмутили сеть: "на расстрельную статью заработал"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пользователи сочли, что лавров, как и путин, имеет психические негаразды
Пользователи сочли, что лавров, как и путин, имеет психические негаразды

Поступки россии все чаще сравнивают с фашистами

В сети шокированы заявлениями российского министра иностранных дел сергея лаврова. Он сделал ряд резонансных заявлений на брифинге после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Отметим, что на них лавров продолжал настаивать на российских требованиях, включая внеблоковый статус Украины и признание незаконных "ДНР-ЛНР".

Среди прочего он заявил, что россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе. Якобы это была военная цель — база "Азова". Решение было принято сознательно, сказал лавров. Пользователи сети, видя фото того как окровавленные беременные женщины вынужденны бежать в укрытие, эмоционально реагируют на его слова.

Также Лавров отличился заявлением, что россия ни на кого не нападала.

В сети сомневаются в его психологическом здоровье и считают, что он уже достаточно наговорил на статью о смертной каре.

лавров также высказался о возможности встречи украинского президента Владимира Зеленского и лидера рф владимира путина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина стала предметом разговора лидеров россии, Франции и Германии. Деталей разговора пока не сообщается.

Теги:
#Украина #Заявление #Мариуполь #Сергей Лавров
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