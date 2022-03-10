путин, Макрон и Шольц поговорили об Украине: что известно (обновлено)

В разговоре Шольц и Макрон потребовали от Путина немедленного прекращения огня в Украине

Президент россии владимир путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. Речь шла об Украине.

В разговоре Шольц и Макрон потребовали от Путина немедленного прекращения огня в Украине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N-TV.

Они настаивали, что любое решение кризиса должно быть достигнуто путем переговоров между Украиной и Россией.

Источники отметили, что главы трех государств хотят оставаться в тесном контакте друг с другом в течение следующих дней.

Напомним, что 10 марта прошли переговоры главы МИД Украины Дмитрий Кулебы и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

К сожалению, достичь соглашений по прекращению огня пока не удалось.

"Остановку огня россия связывает с выполнением требований путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", — сказал Кулеба.

Напомним, что требованиями путина остаются: признание Крыма российским и признание независимости "ЛНР" и "ДНР", а также нейтральный статус Украины. Украина не собирается выполнять эти требования.

Отмечается, что контакты российской и украинской стороны будут продолжаться относительно эвакуации мирного населения и гуманитарных вопросов.