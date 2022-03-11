Залужный рассказал, сколько ракет путина прилетели в Украину: Это Гаага
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 270
Эти преступления должен расследовать Гаагский трибунал, подчеркнули в ВСУ
С начала войны в Украине россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр", точка В, ракет класса Х по мирным городам и селам Украины. Всего было нанесено 219 ракетных ударов.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", — подчеркнул Залужный в своем сообщении.
Как сообщал "Телеграф", ранее жуткие последствия ракетного удара по Барышевке под Киевом показали на фото. По предварительной информации, ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду. Повреждены полностью 60 квартирный дом, 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично.
Также 11 марта российские войска нанесли авиаудары по Луцку. Почти в то же время противник нанес удары по Днепру и Ивано-Франковску.
Удар по аэропорту в Луцке, в результате которого были жертвы, попал на камеры наблюдения. По словам главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко, погибли двое, ранены — шестеро.
- Дата публикации
-
- Категория
-