Залужный рассказал, сколько ракет путина прилетели в Украину: Это Гаага

Эти преступления должен расследовать Гаагский трибунал, подчеркнули в ВСУ

С начала войны в Украине россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр", точка В, ракет класса Х по мирным городам и селам Украины. Всего было нанесено 219 ракетных ударов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", — подчеркнул Залужный в своем сообщении.

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Как сообщал "Телеграф", ранее жуткие последствия ракетного удара по Барышевке под Киевом показали на фото. По предварительной информации, ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду. Повреждены полностью 60 квартирный дом, 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично.

Также 11 марта российские войска нанесли авиаудары по Луцку. Почти в то же время противник нанес удары по Днепру и Ивано-Франковску.

Удар по аэропорту в Луцке, в результате которого были жертвы, попал на камеры наблюдения. По словам главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко, погибли двое, ранены — шестеро.