Укр

Залужный рассказал, сколько ракет путина прилетели в Украину: Это Гаага

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
270
Результаты обстрелов вражеской армии Новость обновлена 11 марта 2022, 13:42
Результаты обстрелов вражеской армии

Эти преступления должен расследовать Гаагский трибунал, подчеркнули в ВСУ

С начала войны в Украине россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр", точка В, ракет класса Х по мирным городам и селам Украины. Всего было нанесено 219 ракетных ударов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", — подчеркнул Залужный в своем сообщении.

Как сообщал "Телеграф", ранее жуткие последствия ракетного удара по Барышевке под Киевом показали на фото. По предварительной информации, ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду. Повреждены полностью 60 квартирный дом, 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично.

Также 11 марта российские войска нанесли авиаудары по Луцку. Почти в то же время противник нанес удары по Днепру и Ивано-Франковску.

Удар по аэропорту в Луцке, в результате которого были жертвы, попал на камеры наблюдения. По словам главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко, погибли двое, ранены — шестеро.

Теги:
#Украина #Россия #Война
владимир путин
Новости России
У путина нет цели в войне с Украиной - американская разведка
Дата публикации
Дата публикации
Категория
владимир путин
У путина нет цели в войне с Украиной - американская разведка
Дата публикации
Категория
Технику россиян уничтожают по всей стране
ВСУ освободили от врага несколько населенных пунктов
Дата публикации
Категория
В интернате находились 330 человек на момент атаки.
Новый удар россиян по лечебному заведению: теперь в Харьковской области
Дата публикации
Категория
Уничтоженная техника россиян
Уже 57 самолетов: новые данные о потерях российских оккупантов в Украине
Дата публикации
Категория
ВСУ продолжают давать отпор оккупантам
Война – день 16: оккупанты ударили по Западу Украины и терроризируют мирных жителей (обновляется)