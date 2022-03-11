Взрывы в Луцке: удар по аэропорту попал на камеры наблюдения (видео)

Враг нанес удар по Луцку.

Рано утром 11 марта российские войска нанесли авиаудары по Луцку. Почти в то же время противник нанес удары по Днепру и Ивано-Франковску.

Мэр Луцка Игорь Полищук на своей странице в Facebook сообщил, что взрывы произошли в стороне аэродрома. При этом он призвал украинцев не публиковать никаких фотографий и адресов.

Пользователи опубликовали удар, который попал на камеры наблюдения, где нет координат.

По словам главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко, по предварительной информации, жертв нет.

В настоящее время пожар ликвидируется и выясняются все обстоятельства. На месте работают соответствующие службы.

В связи с взрывами тепловики временно приостановили работу двух котельных на улицах Карбышева и Арцеулова. Восстановление работы котельных – после стабилизации ситуации.

Отметим, что взрывы также слышали в Ровенской области и Харькове. В последнем оккупанты ночью обстреляли ядерную установку.