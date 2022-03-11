Укр

Взрывы в Луцке: удар по аэропорту попал на камеры наблюдения (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
1200
Черный дым видели в жилых районах Луцка Новость обновлена 11 марта 2022, 07:49
Черный дым видели в жилых районах Луцка

Враг нанес удар по Луцку.

Рано утром 11 марта российские войска нанесли авиаудары по Луцку. Почти в то же время противник нанес удары по Днепру и Ивано-Франковску.

Мэр Луцка Игорь Полищук на своей странице в Facebook сообщил, что взрывы произошли в стороне аэродрома. При этом он призвал украинцев не публиковать никаких фотографий и адресов.

Пользователи опубликовали удар, который попал на камеры наблюдения, где нет координат.

По словам главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко, по предварительной информации, жертв нет.

В настоящее время пожар ликвидируется и выясняются все обстоятельства. На месте работают соответствующие службы.

В связи с взрывами тепловики временно приостановили работу двух котельных на улицах Карбышева и Арцеулова. Восстановление работы котельных – после стабилизации ситуации.

Отметим, что взрывы также слышали в Ровенской области и Харькове. В последнем оккупанты ночью обстреляли ядерную установку.

Теги:
#Луцк #Россия #Взрывы
Митинг в Бережанке, Херсонская область
В регионах
Жители Херсона, Бердянска и Новой Каховки неделю протестуют против оккупантов: что происходит в этих городах
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Митинг в Бережанке, Херсонская область
Жители Херсона, Бердянска и Новой Каховки неделю протестуют против оккупантов: что происходит в этих городах
Дата публикации
Категория
Дым было видно далеко от места ЧП
В Ивано-Франковске прогремели взрывы (видео)
Дата публикации
Категория
Обстрел в Харькове
Россияне пытаются прорваться вглубь Украины с трёх сторон: актуальная карта
Дата публикации
Категория
Черный дым видели в жилых районах Луцка
Взрывы в Луцке: удар по аэропорту попал на камеры наблюдения (видео)
Дата публикации
Категория
ВСУ продолжают давать отпор оккупантам
Война – день 16: оккупанты ударили по Западу Украины и терроризируют мирных жителей (обновляется)