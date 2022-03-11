Жуткие последствия ракетного удара по Барышевке под Киевом показали на фото

По последней информации, жертв нет

российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по поселку Барышевка Броварского района Киевской области, которая находится в числе наиболее подверженных обстрелам вражеской армии.

Об этом сообщил председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

"По Барышевке совершен ракетный удар. По предварительной информации, ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду. Повреждены полностью 60 квартирный дом, 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично. Предварительно жертв в результате авиаудара нет", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", 11 марта российские войска нанесли авиаудары по Луцку. Почти в то же время противник нанес удары по Днепру и Ивано-Франковску.

Удар по аэропорту в Луцке, в результате которого были жертвы, попал на камеры наблюдения. По словам главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко, погибли двое, ранены — шестеро.