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Жуткие последствия ракетного удара по Барышевке под Киевом показали на фото

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Ольга Броскова Ольга Броскова
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Ракетный удар по Барышевке нанесли 11 марта Новость обновлена 11 марта 2022, 11:22
Ракетный удар по Барышевке нанесли 11 марта

По последней информации, жертв нет

российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по поселку Барышевка Броварского района Киевской области, которая находится в числе наиболее подверженных обстрелам вражеской армии.

Об этом сообщил председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

"По Барышевке совершен ракетный удар. По предварительной информации, ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду. Повреждены полностью 60 квартирный дом, 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично. Предварительно жертв в результате авиаудара нет", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", 11 марта российские войска нанесли авиаудары по Луцку. Почти в то же время противник нанес удары по Днепру и Ивано-Франковску.

Удар по аэропорту в Луцке, в результате которого были жертвы, попал на камеры наблюдения. По словам главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко, погибли двое, ранены — шестеро.

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#Россия #Война #Оккупанты
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