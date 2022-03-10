Стало известно, сколько украинских детей погибло от рук оккупантов

Россияне обстреливают мирных жителей, убивая, в том числе и детей.

В четверг, 10 марта, на 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину была озвучена страшная цифра — количество убитых россиянами украинских детей.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook сообщила о смерти 71 детей.

По словам Денисовой, на 11 часов 10 марта 2022 года после нападения россии на Украину погиб 71 ребенок и более 100 детей получили ранения. Кроме того, она рассказала о трагических случаях, которые произошли накануне. В Малине Житомирской области в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них трое детей (пятилетняя девочка и двое детей 2021 года рождения). 16-летний парень погиб при обстреле на рынке в поселке Жуковского на Харьковщине. В ночь на четверг в результате очередного артиллерийского обстрела в селе Слобожанское Харьковской области вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 ребенка, 5-летней девочке удалось выжить.

"За военное вторжение рф в Украину, беспредел российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену – жизнь своих детей, будущее нашего народа. Настаиваю, страны НАТО, помогите прекратить российский терроризм – закройте небо над Украиной", — обратилась к Западу Денисова.

Ранее сообщалось, что в россии признались в сознательной бомбежке роддома в Мариуполе.