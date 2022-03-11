"Путин бомбит безоружных": Кулеба объяснил, зачем Украине нужны боевые самолеты

За 12 дней оккупанты убили более 1,5 тысячи мирных жителей Мариуполя.

После обстрела украинского города Мариуполь, где рашисты сбросили бомбы на роддом и больницу, глава МИД Дмитрий Кулеба наглядно показал западным партнерам, зачем Украине нужны самолеты.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте главы Министерства иностранных дел.

Кулеба показал на фото братскую могилу в Мариуполе, где за 12 дней войны оккупанты убили более 1500 мирных жителей, среди которых были ни в чем не повинные дети.

"Осажденный Мариуполь сейчас является худшей гуманитарной катастрофой на планете. 1582 погибших мирных жителей за 12 дней, даже похороненных в братских могилах, как эта. Будучи не в состоянии победить украинскую армию, путин бомбит безоружных, блокирует гуманитарную помощь. Нам нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления", — написал Кулеба.

Стоит отметить, что оккупанты бомбят и другие украинские города. Только за минувшие сутки ракетный удар был нанесен по Барышевке под Киевом. Предварительно известно, что рашисты сбросили на город ракету "Искандер", в результате чего полностью разрушен 60-квартирный дом, 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично.

Также 11 марта российские войска нанесли авиаудары по Луцку. Почти одновременно противник ударил по Днепру и Ивано-Франковску. Удар по аэропорту в Луцке, в результате которого были жертвы, попал на камеры наблюдения. По словам председателя Волынской ОГА Юрия Погуляйко, погибли двое, ранены — шестеро.