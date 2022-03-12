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Чернігів під обстрілами: окупанти знищили "візитну картку" міста

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Обстріл Чернігова Новина оновлена 12 березня 2022, 07:53
Обстріл Чернігова

Чернігів втратив одну зі своїх пам’яток

Російські окупаційні війська продовжують рівняти із землею українські міста, і черговий удар прийняв він Чернігів. Там внаслідок обстрілу було знищено готель "Україна", який був однією з візитівок міста.

Про це повідомив співробітник НАН України Сергій Шумило у своєму Фейсбуку.

"Відбувається цілеспрямоване та планомірне знищення стародавнього міста, історія якого налічує понад 1300 років", — написав він.

По фотографії важко зрозуміти, чим були викликані такі масштабні руйнування, проте помітно, що верхні поверхи будівлі були повністю знищені. Також поки що немає офіційної інформації про те, чи знаходився хтось у будівлі в момент влучення.

Після обстрілу готель тепер виглядає так:

Готель Україна у Чернігові після обстрілу
Готель Україна у Чернігові після обстрілу

Як повідомлялося раніше, дії військ росії призводять до величезних втрат серед цивільного населення. Так, лише в одній Харківській області з початку вторгнення загинув 201 цивільний, з них 11 дітей.

А у заблокованому Маріуполі окупанти вбили понад 1500 мирних жителів, серед яких були ні в чому не винні діти.

Дуже складна ситуація спостерігається і в Луганській області, яка зазнає нескінченних обстрілів. Окупанти методично руйнують об’єкти цивільної інфраструктури та блокують постачання гуманітарної допомоги.

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#Україна #Росія #Чернігів
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