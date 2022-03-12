Рашисти захопили дві третини Луганської області, решту нещадно бомблять: подробиці
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Близько 70% Луганщини під контролем окупантів
Україна вже 17-й день протистоїть вторгненню російських окупантів, які продовжують обстрілювати мирні міста та селища та вбивати простих мешканців нашої країни. Зокрема, дуже складною залишається ситуація в Луганській області, де вже загинули десятки мирних жителів.
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Ситуація важка: обстріли йдуть усюди — Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне та Кремінна. Зараз там йде лінія оборони", — повідомив він.
За його словами, окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру на кшталт шкіл, лікарень, садків, водопроводів та газопроводів, а також електромереж.
Він зазначає, що росіяни при цьому не дають змоги провести ремонтні роботи та не пропускають гуманітарну допомогу.
"На підконтрольній території працює мобільний зв’язок, але з великими перебоями. Іноді мобільний зв’язок вибиває повністю", — повідомив Гайдай і додав, що окупанти вже починають підключати російське телебачення на захоплених територіях.
За його словами, нині в окупації знаходиться близько 70% усієї Луганської області, а на тимчасово непідконтрольних територіях вже починають поширювати пропагандистські фейки.
Як повідомлялося раніше, дії військ противника призводять до величезних втрат серед цивільного населення. Так, лише в одній Харківській області з початку вторгнення загинув 201 мирний житель, з них 11 дітей.
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