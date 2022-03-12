Рашисты захватили две трети Луганской области, остальную нещадно бомбят: подробности

Около 70% Луганщины находится под контролем оккупантов

Украина уже 17-ый день противостоит вторжению российских оккупантов, которые продолжают обстреливать мирные города и поселки и убивать простых жителей нашей страны. В частности очень сложной остается обстановка в Луганской области, где уже погибли десятки мирных жителей.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Ситуация тяжелая: обстрелы идут повсюду – Горная община, Попасная, Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная. Сейчас там идет линия обороны", — сообщил он.

По его словам, оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру вроде школ, больниц, садиков, водопроводов и газопроводов, а также электросетей.

Он отмечает, что россияне при этом не дают возможности провести ремонтные работы и не пропускают гуманитарную помощь.

"На подконтрольной территории работает мобильная связь, но с большими перебоями. Иногда мобильную связь выбивает полностью", — сообщил Гайдай и добавил, что оккупанты уже начинают подключать российское телевидение на захваченных территориях.

По его словам, в настоящее время в оккупации находится около 70% всей Луганской области, а на временно неподконтрольных территориях уже вовсю начинают распространять пропагандистские фейки.

Как сообщалось ранее, действия войск противника приводят к огромным потерям среди гражданского населения. Так лишь в одной Харьковской области с начала вторжения погиб 201 мирный житель, из них 11 детей.