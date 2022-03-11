Рашисти вбили 11 дітей на Харківщині: подробиці

Російські загарбники вбивають мирних українців.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в Харківській області загинуло понад двісті мирних жителів.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов на своїй сторінці в Facebook.

Болвінов повідомив, що в результаті злочинних дій росії в Харківській області за останню добу загинули троє дітей, а також семеро цивільних осіб. Загалом за час війни Харківщина втратила 201 мирного мешканця, з яких 11 дітей.

"Фіксуємо злочини окупантів та кількість загиблих за час цієї війни. За останню добу зафіксовано 10 загиблих цивільних, в тому числі 3 дітей. Станом на 18:00 11.03.2022 по Харківскій області всього загинули 201 цивільних і, на жаль, 11 дітей. Вороги заплатять за кожного постраждалого. Ми ніколи не забудемо імена загиблих", — повідомив Болвінов.

Нагадаємо, за даними президента України Володимира Зеленського, в Україні за 16 днів війни загинуло 78 дітей. Про це глава держави заявив у своєму зверненні до польського народу 11 березня. Глава МЗС України Дмитро Кулеба у п’ятницю закликав західних партнерів дати Україні літаки.