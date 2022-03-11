Загинули від ракет та обстрілів: скільки українських дітей вбили рашисти за 16 днів війни

Більше сотні українських дітей отримали поранення.

За шістнадцять днів повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти вбили 78 українських дітей. За минулу добу жертвами рашистів стали ще 7 неповнолітніх.

Таку жахливу цифру озвучив президент України Володимир Зеленський під час виступу у польську Сеймі, передає український дипломат Андрій Сибіга.

"Вважається, що цифра 7 приносить щастя. Саме стільки сусідів Бог дав Україні. Чи приносить це щастя нам? Відповідь сьогодні знає весь світ. А краще за інших її знають 78 українських дітей, які загинули від ракет і обстрілів Росії. Сусіда, який приніс на нашу землю біду та війну. Сусіда, який вочевидь діє без Бога", — заявив Зеленський у зверненні до поляків.

Варто зазначити, що за минулу добу від рук рашистських загарбників загинули семеро українських дітей, а загальна кількість постраждалих неповнолітніх перевищила 100 осіб.

Нагадаємо, що за даними ООН, у період з 24 лютого до 7 березня від російської агресії постраждали 1335 людей, з них 474 загинули, а 861 зазнали поранень.

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