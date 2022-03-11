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Залужний розповів, скільки ракет путіна прилетіли до України: Це Гаага

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Результати обстрілів ворожої армії Новина оновлена 11 березня 2022, 13:42
Результати обстрілів ворожої армії

Ці злочини має розслідувати Гаазький трибунал, наголосили у ВСУ

З початку війни в Україні росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного та морського базування типу "Іскандер" та "Калібр", точка В, ракет класу Х у мирних містах та селах України. Усього було завдано 219 ракетних ударів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", — наголосив Залужний у своєму повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", раніше моторошні наслідки ракетного удару по Баришівці під Києвом показали на фото. За попередньою інформацією, ракетою "Іскандер" завдано значних пошкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Пошкоджено повністю 60 квартирний будинок, 4 багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків пошкоджено частково.

Також 11 березня російські війська завдали авіаударів по Луцьку. Майже водночас противник завдав ударів по Дніпру та Івано-Франківську.

Удар по аеропорту в Луцьку, внаслідок якого були жертви, потрапив на камери спостереження. За словами голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, загинуло двоє, поранено — шестеро.

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#Україна #Росія #Війна
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