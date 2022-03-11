Жахливі наслідки ракетного удару по Баришівці під Києвом показали на фото

За останньою інформацією, жертв немає

російські окупаційні війська завдали ракетного удару по селищу Баришівка Броварського району Київської області, яке знаходиться в числі найбільш схильних до обстрілу ворожої армії.

Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Олексій Куліба.

"За Баришівкою вчинено ракетний удар. За попередньою інформацією, ракетою "Іскандер" завдано значних пошкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Пошкоджено повністю 60 квартирний будинок, 4 багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків пошкоджено частково. Попередньо жертв в результаті авіаудару немає", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", 11 березня російські війська завдали авіаударів по Луцьку. Майже водночас противник завдав ударів по Дніпру та Івано-Франківську.

Удар по аеропорту в Луцьку, внаслідок якого були жертви, потрапив на камери спостереження. За словами голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, загинуло двоє, поранено — шестеро.