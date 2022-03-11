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"Путін бомбить беззбройних": Кулеба пояснив, нащо Україні потрібні бойові літаки

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Дмитро Кулеба показав наслідки атаки росіян на Маріуполь Новина оновлена 11 березня 2022, 21:53
Дмитро Кулеба показав наслідки атаки росіян на Маріуполь

За 12 днів окупанти вбили понад 1,5 тисячі мирних жителів Маріуполя.

Після обстрілу українського міста Маріуполь, де рашисти скинули бомби на пологовий будинок та лікарню, голова МЗС Дмитро Кулеба наочно показав західним партнерам, навіщо Україні потрібні літаки.

Відповідний допис з'явився у Twitter-акаунті голови Міністерства закордонних справ.

Кулеба показав на фото братську могилу у Маріуполі, де за 12 днів війни окупанти вбили понад 1500 мирних жителів, серед яких були й ні в чому не винні діти.

"Обложений Маріуполь зараз є найгіршою гуманітарною катастрофою на планеті. 1582 загиблих мирних жителів за 12 днів, навіть похованих у братських могилах, як ця. Будучи не в змозі перемогти українську армію, путін бомбить беззбройних, блокує гуманітарну допомогу. Нам потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини", — написав Кулеба.

Варто зазначити, що окупанти бомблять й інші українські міста. Лише за минулу добу ракетного удару було завдано по Баришівці під Києвом. Попередньо відомо, що рашисти скинули на місто ракету "Іскандер", внаслідок чого було повністю зруйновано 60-квартирний будинок, 4 багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків пошкоджено частково.

Також 11 березня російські війська завдали авіаударів по Луцьку. Майже водночас противник вдарив по Дніпру та Івано-Франківську. Удар по аеропорту в Луцьку, внаслідок якого були жертви, потрапив на камери спостереження. За словами голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, загинуло двоє, поранено — шестеро.

Теги:
#Україна #Росія #МЗС #Війна #Літаки #Маріуполь #Обстріли #Дмитро Кулеба
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