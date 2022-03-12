В Пентагоне сказали, откуда россияне могут атаковать Киев: подробности

Оккупантам на этом этапе не удалось пополнить запасы и стянуть дополнительные силы в Киев.

Российские войска уже более двух недель пытаются продвинуться вглубь Украины и взять под свой контроль хоть один большой город, но пока оккупанты теряют людей и технику, солдаты дезертируют или сдаются в плен, а Кремль продолжает стягивать резервы. Даже в таких условиях в Пентагоне считают, что очередная атака рашистов на Киев вполне вероятна.

Об этом заявил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби во время брифинга.

По его словам, российским войскам удалось продвинуться в направлении Киева, но существенных прогрессов даже сейчас незаметно.

"Мы действительно оцениваем, что россияне начинают усиливать движение в сторону Киева, особенно с Востока. Не то чтобы с севера. Однако, я не хочу придавать слишком большого значения тому факту, что на спутниковых снимках эта колонна, знаете ли, двигается в сторону деревьев или рассеивается. Это могла быть просто силовая защита, потому что украинцы продолжали угрожать этой колонне в ее движении. Сейчас мы не видим ни одного прогресса в пополнении запасов и поддержании операций на юге", — заявил представитель Пентагона.

Кирби добавил, что несмотря на тот факт, что никаких движений к югу от Киева США не видят, однако они не могут исключить, что оккупанты могут нанести удар по столице Украины с западной стороны.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Польша намерена поддержать Украину в борьбе с российской агрессией и передать украинцам оружие и боевую авиацию, в частности речь шла о 28 советских истребителях МиГ-29. Однако Пентагон не только выступил против закрытия неба над Украиной, но и против поставок этих самолетов.