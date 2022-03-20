Расплата ждет: украинцы показали, во что агрессия путина превратила Сумы (видео)

Враг продолжает обстреливал мирное население Сум.

На двадцать пятые сутки противостояния Украины русскому военному вторжению, оккупанты продолжают обстреливать мирные города Украины.

Сумы стали одним из первых областных центров, куда прилетели российские ракеты. Русско-фашистские захватчики непрестанно обстреливают город

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Минобороны опубликовало в Facebook видео последствий обстрелов в городе.

На кадрах видно разрушенные дома и сожжённые здания. Оккупанты атакую жилые многоэтажки и частный сектор.

"Россияне ведут огонь по гражданским объектам и мирным жителям. За каждый выпущенный снаряд путинцев ждет расплата! Смерть врагам!", — подписали авторы видео.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", оккупанты нанесли ракетный удар по жилому сектору города Сумы. Обстрел унес жизни 9 человек, из которых 6 человек — члены одной семьи, где воспитывался чемпион Украины по самбо, 16-летний Артем Прийменко.

Оккупанты также обстреливать и Николаев — 19 марта ракета попала в дачный кооператив, погибла целая семья.

А 13 марта рашисты сбросили на школу бомбу ФАБ-250, в результате чего возник пожар на площади 150 квадратных метров. Четыре человека погибли, двое пострадали.