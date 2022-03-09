Укр

Россияне могут применить химическое оружие в Украине: Минздрав дал важную инструкцию

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Что делать в случае химической атаки Новость обновлена 09 марта 2022, 23:52
Что делать в случае химической атаки

Минздрав дал инструкцию на случай, если оккупанты рискнут применить химическое оружие в Украине.

Официальные лица Британии и США выразили опасения по поводу того, что российская оккупационная армия в Украине может готовить почву для применения химического оружия.

Как сообщает The Guardian, об этом западные чиновники заявили на брифинге в среду.

В частности они указали на заявления российских дипломатов о том, что якобы в Украине при поддержке США действует программа по производству биологического оружия.

Кроме того, они отдельно отметили заявление Минобороны рф о том, что якобы "украинские националисты готовили провокацию с использованием химического оружия" в городе к северо-западу от Харькова.

Это вызвало серьезные опасения у Запада, поскольку россия уже прибегала к использованию отравляющих веществ во время войны в Сирии. Впрочем, издание отмечает, что такие заявления от западных стран прозвучали, "чтобы произвести сдерживающий эффект" на россию и предотвратить применение химического оружия в Украине.

Несмотря на это, в Минздраве на всякий случай дали инструкции о том, что делать пострадавшим, если оккупанты действительно рискнут использовать отравляющие вещества против населения Украины.

Как сообщалось ранее, россияне уже продемонстрировали, что не гнушаются обстреливать мирных жителей нашей страны. По оценкам главы осажденного Мариуполя Петра Андрющенко, лишь в его городе от действий оккупанта погибли около 1300 человек.

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#Украина #Россия #Химическое оружие
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