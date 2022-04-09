Укр

Жгли людей живьем и стреляли в головы: появились новые свидетельства преступлений оккупантов в Харьковской области

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области Новость обновлена 09 апреля 2022, 11:19
Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области

Где бы русские оккупанты ни находились, они сеют разруху и цинично убивают людей.

В Харьковской области, которую российские оккупанты обстреливают с земли и воздуха, после освобождения ряда населенных пунктов украинские военные находили в домах замученных мирных украинцев — их связывали, пытали и даже жгли заживо.

Об этом в интервью "Радио НВ" рассказал глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

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"Когда мы освобождаем населенные пункты (так было и с Ольховкой, Малой Роганью ), к сожалению, мы находили тела погибших гражданских людей, кое-где у них были связаны руки и даже были контрольные выстрелы в голову. Сейчас этими вопросами занимаются наши правоохранительные органы, прокуратура для того, чтобы все это зафиксировать, собрать доказательную базу для международных инстанций", — сообщил Олег Синегубов.

Также председатель Харьковской ОВА рассказал, что после освобождения Гусаровки в направлении Балаклеи в подвале одного из жилых домов нашли целую семью, которую россияне сожгли заживо. Местные жители рассказали, что этот дом враги выбрали для себя и устроили в нем так называемую "комендатуру", а людей сожгли, вероятно, для того, чтобы не мешали.

Также в Харьковской области нашли убитым местного фельдшера — на его теле были явные признаки применения пыток. Кроме того, оккупанты расстреляли автомобиль гражданских, в котором ехали мужчина, женщина и маленький ребенок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 2 апреля Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск, после этого миру показали последствия пребывания там россиян и многочисленные тела убитых мирных граждан.

В россии же сразу после этого начали заявлять о том, что тела убитых это якобы "постановка" Украины.

Однако журналисты смогли найти веские доказательства того, что убийства случились, когда там находились российские военные.

Теги:
#Украина #Россия #Харьковская область #Война
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