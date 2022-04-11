Укр

Оккупанты атаковали Мариуполь химическим оружием: источник раскрыл детали

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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По Мариуполю россияне бьют беспощадно Новость обновлена 11 апреля 2022, 22:55
По Мариуполю россияне бьют беспощадно

После атаки военные и гражданские жалуются на дыхательную недостаточность и проблемы с равновесием.

Российские оккупационные войска в Мариуполе, который уже более месяца подвергается обстрелам, использовали ядовитое вещество неизвестного происхождения. Ее сбросили на город из вражеского беспилотника.

Первыми об использовании неизвестного вещества против военных и гражданских украинцев сообщил полк "Азов" в Telegram-канале.

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"Около часа назад (21:00 11 апреля — ред.) российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь ядовитое вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА", — говорится в сообщении.

Источник, приближенный к Министерству обороны Украины, в комментарии "Телеграфу" сообщил, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.

У пострадавших от вещества наблюдается дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром — это расстройство характеризуется плохой устойчивостью при ходьбе и внезапной потерей ощущения равновесия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что делать пострадавшим, если оккупанты используют ядовитые вещества против населения Украины.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Мариуполь #Химическое оружиен
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