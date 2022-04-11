Оккупанты атаковали Мариуполь химическим оружием: источник раскрыл детали
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После атаки военные и гражданские жалуются на дыхательную недостаточность и проблемы с равновесием.
Российские оккупационные войска в Мариуполе, который уже более месяца подвергается обстрелам, использовали ядовитое вещество неизвестного происхождения. Ее сбросили на город из вражеского беспилотника.
Первыми об использовании неизвестного вещества против военных и гражданских украинцев сообщил полк "Азов" в Telegram-канале.
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"Около часа назад (21:00 11 апреля — ред.) российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь ядовитое вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА", — говорится в сообщении.
Источник, приближенный к Министерству обороны Украины, в комментарии "Телеграфу" сообщил, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.
У пострадавших от вещества наблюдается дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром — это расстройство характеризуется плохой устойчивостью при ходьбе и внезапной потерей ощущения равновесия.
Ранее "Телеграф" сообщал, что делать пострадавшим, если оккупанты используют ядовитые вещества против населения Украины.
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