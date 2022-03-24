росія готується до застосування хімічної зброї проти українців: що робити у разі хіматаки
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Що робити населенню у разі хімічної атаки
Російські окупанти готуються до застосування хімічної зброї в Україні.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО у своєму телеграм-каналі.
"Канали рф щодня розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, які нібито створюють хімічну зброю в Україні", — сказано в повідомленні.
У ЦПД вважають, що тим самим влада росії готує своє населення до застосування хімзброї в Україні та подальшого перекладання відповідальності за це на "українських націоналістів".
В Україні ж нагадали, що подібних лабораторій у нашій країні немає, тому дали населенню інструкцію про те, що треба робити під час хімічної атаки.
У разі застосування хімічної зброї росіянам, українцям варто:
- щільно закрити двері, вікна, вентиляційні отвори та димарі;
- заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
- увімкнути телевізор або радіо для отримання подальших вказівок;
- попередити родичів та близьких про небезпеку.
Якщо все ж таки була оголошена евакуація, то варто:
- взяти аптечку;
- одягнути одяг, який закриє якнайбільше ділянок тіла;
- взяти протигази, і якщо їх немає, можна використовувати просочені водою марлеві пов’язки. Замість води їх рекомендують просочити розчином питної соди (якщо ворог використав хлор), оцтової чи лимонної кислоти (якщо був використаний аміак);
- виходити з будинку варто сходами та не торкатися предметів на вулиці.
Як повідомлялося раніше, рано вранці 21 березня стало відомо про те, що через попадання російського снаряда стався витік аміаку на хімзаводі в Сумах. Пізніше стало відомо, що рятувальники оперативно ліквідували наслідки, через що місто залишилося в безпеці.
23 березня витік аміаку стався у Чернігові, коли російські снаряди пошкодили одне з місцевих харчових підприємств.
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