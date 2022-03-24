росія готується до застосування хімічної зброї проти українців: що робити у разі хіматаки

Що робити населенню у разі хімічної атаки

Російські окупанти готуються до застосування хімічної зброї в Україні.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО у своєму телеграм-каналі.

"Канали рф щодня розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, які нібито створюють хімічну зброю в Україні", — сказано в повідомленні.

У ЦПД вважають, що тим самим влада росії готує своє населення до застосування хімзброї в Україні та подальшого перекладання відповідальності за це на "українських націоналістів".

В Україні ж нагадали, що подібних лабораторій у нашій країні немає, тому дали населенню інструкцію про те, що треба робити під час хімічної атаки.

У разі застосування хімічної зброї росіянам, українцям варто:

щільно закрити двері, вікна, вентиляційні отвори та димарі;

заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкнути телевізор або радіо для отримання подальших вказівок;

попередити родичів та близьких про небезпеку.

Якщо все ж таки була оголошена евакуація, то варто:

взяти аптечку;

одягнути одяг, який закриє якнайбільше ділянок тіла;

взяти протигази, і якщо їх немає, можна використовувати просочені водою марлеві пов’язки. Замість води їх рекомендують просочити розчином питної соди (якщо ворог використав хлор), оцтової чи лимонної кислоти (якщо був використаний аміак);

виходити з будинку варто сходами та не торкатися предметів на вулиці.

Як повідомлялося раніше, рано вранці 21 березня стало відомо про те, що через попадання російського снаряда стався витік аміаку на хімзаводі в Сумах. Пізніше стало відомо, що рятувальники оперативно ліквідували наслідки, через що місто залишилося в безпеці.

23 березня витік аміаку стався у Чернігові, коли російські снаряди пошкодили одне з місцевих харчових підприємств.