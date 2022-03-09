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Перша допомога при ураженні хімічною зброєю: МОЗ дало важливу інструкцію

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Що робити у разі хімічної атаки Новина оновлена 11 квітня 2022, 23:59
Що робити у разі хімічної атаки

МОЗ дало інструкцію на випадок, засто сування хімічної зброї в Україні.

Офіційні особи Британії та США ще у березні висловили побоювання з приводу того, що російська армія в Україні може готувати підґрунт для застосування хімічної зброї. У понеділок, 11 квітня, захисники обложеного росіянами Маріуполя повідомили, що проти них та мирних громадян окупанти застосували невідому хімічну речовину вражаючої дії. Джерело, наближене до Міністерства оборони України, у коментарі "Телеграфу" повідомило, що ймовірність використання російськими окупантами хімічної зброї є дуже високою.

У МОЗ України дали інструкції про те, що робити постраждалим від різних отруйних речовин:

Як повідомлялося, росіяни вже продемонстрували, що не гребують жодними військовими злочинами у війні проти України або на захоплених ними українських територіях. Так, багато населених пунктів російські війська повністю зруйнували, а місцевих жителів убивали, катували і ґвалтували, включаючи маленьких дітей.

Теги:
#Україна #Росія #Хлор #Інструкція #Аміак #Фосфін #Хімічна зброя #Війна #фосген
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