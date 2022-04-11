"Мамо, дуже боляче, мамо!": як повертають до життя дітей, зґвалтованих російськими нелюдами

Психолог поділилася історіями двох дівчаток, які стали жертвами росіян

Під час окупації частини населених пунктів Київської області російські окупанти скоїли безліч звірств, включаючи вбивства та зґвалтування. При цьому росіяни не дали спокій і дітям, яким після пережитого довелося надавати медичну та психологічну допомогу.

Видання "Бабель" поговорило з психологом та психіатром Лілією Шакаловою, яка надає допомогу двом дівчаткам 9 та 11 років, яких зґвалтували окупанти.

Психолог зазначила, що з обома дівчатками вона працює вже близько тижня, наразі вони перебувають у безпеці зі своїми батьками.

"Та, що дев’ять, дуже розірвано, дуже страшно. Її вже зашили", — сказала вона і додала, що друга дівчинка може бути вагітною, з нею працює гінеколог.

За її словами, одну з дівчаток зґвалтували у Бучі, поки її мама разом з іншими жінками та дітьми відійшла за водою. Дитина залишилася під наглядом ще однієї жінки, яку побили окупанти, що увірвалися до будівлі.

"Повернулася мама, а та жінка, яку били, показує: "Тихо, тихо, не лякай дитину", у неї пальці біля рота. Тому що мама побачила свою закривавлену дитину і хотіла кричати. А мала каже: "Мама, болить, мама, дуже боляче". Це 9-річна дитина", — сказала психолог.

Інша дівчинка жила з бабусею, на очах якої й сталося зґвалтування. Літню жінку вдарили по обличчю, коли вона почала кричати.

За словами Шакалової, постраждалі спочатку відмовлялися з нею говорити, встановити з ними контакт було не просто, тому їх імен вона називати не стане, як і не дозволить їх фотографувати.

Вона додала, що зараз її завдання полягає в тому, щоб відокремити спогади про звірства росіян від нормального життя і не дозволити їм вплинути на подальшу долю постраждалих.

"Я розповідаю: "Ось тигр у клітці. Це дуже погані люди, вони в одній країні дуже погано виросли, такі люди не живуть у нормальній країні. Тигр та кішка – вони схожі зовні. Але тигр у клітці. От і ці люди будуть у клітці. Наразі люди будують велику стіну, щоб таких людей більше не було", — каже вона.

Нагадаємо, раніше омбудсмен України Людмила Денисова повідомляла про ще кілька випадків зґвалтувань мирних жителів у Бучі та Ірпені.