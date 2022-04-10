Кадировець кілька днів ґвалтував, а потім убив українку: нове свідчення звірств росіян

Жителька Макарова не встигла евакуюватися, коли чеченці увійшли до її селища

У селищі Макарів Київської області кадировці, яких путін відправив на війну в Україну, жорстоко вбили жінку. Окупанти ґвалтували жінку кілька днів поспіль, перш ніж по-звірячому вбили.

Жахливі подробиці смерті українки Тетяни Задорожняк розкрив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram.

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Як передає Геращенко, коли до селища увійшли окупанти, жінка чекала у своєму будинку на подругу, з якою мала евакуюватися, але не встигла. Один із кадировців вивів її до сусіднього будинку, де ґвалтував, а потім жорстоко зарізав.

На відео – будинок, у якому сталася трагедія

"Ніхто не знає скільки днів мучили жінку. Їй не могли прийти на допомогу, бо місцевих жителів збирали та замикали у підвалах по кілька людей, а тим, кому вдалося залишитися вдома, не можна було навіть підійти до вікон — одразу ж лунала автоматна черга", — пише Геращенко.

За словами місцевих жителів ґвалтівника вбив російський солдат.

Тетяну поховали на подвір’ї цього ж будинку.

Відомо, що Тетяна проживала у місті з чоловіком та собакою з 2012 року. Два роки тому, 16 березня, COVID-19 забрав життя її чоловіка. Тетяну Задорожняк убили 15 березня 2022 року.

Тетяна Задорожняк із хрещениками

Зазначимо, що цинізм росіян не має меж. Російські окупанти на Київщині ґвалтували жінок і дітей (як хлопчиків, так і дівчаток), і навіть на очах у батьків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як одна з мешканок Київської області відкрито зізналася західним ЗМІ, що російські солдати, перебуваючи у нетверезому стані, зайшли до її домоволодіння, жорстоко вбили чоловіка, а потім ґвалтували її по черзі всю ніч. У цей момент 4-річний син українки був змушений ховатись у котельні.