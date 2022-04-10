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Кадировець кілька днів ґвалтував, а потім убив українку: нове свідчення звірств росіян

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Тетяну Задорожняк поховали у дворі Новина оновлена 10 квітня 2022, 17:17
Тетяну Задорожняк поховали у дворі

Жителька Макарова не встигла евакуюватися, коли чеченці увійшли до її селища

У селищі Макарів Київської області кадировці, яких путін відправив на війну в Україну, жорстоко вбили жінку. Окупанти ґвалтували жінку кілька днів поспіль, перш ніж по-звірячому вбили.

Жахливі подробиці смерті українки Тетяни Задорожняк розкрив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram.

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Як передає Геращенко, коли до селища увійшли окупанти, жінка чекала у своєму будинку на подругу, з якою мала евакуюватися, але не встигла. Один із кадировців вивів її до сусіднього будинку, де ґвалтував, а потім жорстоко зарізав.

На відео – будинок, у якому сталася трагедія

"Ніхто не знає скільки днів мучили жінку. Їй не могли прийти на допомогу, бо місцевих жителів збирали та замикали у підвалах по кілька людей, а тим, кому вдалося залишитися вдома, не можна було навіть підійти до вікон — одразу ж лунала автоматна черга", — пише Геращенко.

За словами місцевих жителів ґвалтівника вбив російський солдат.

Тетяну поховали на подвір’ї цього ж будинку.

Відомо, що Тетяна проживала у місті з чоловіком та собакою з 2012 року. Два роки тому, 16 березня, COVID-19 забрав життя її чоловіка. Тетяну Задорожняк убили 15 березня 2022 року.

Тетяна Задорожняк із хрещениками
Тетяна Задорожняк із хрещениками

Зазначимо, що цинізм росіян не має меж. Російські окупанти на Київщині ґвалтували жінок і дітей (як хлопчиків, так і дівчаток), і навіть на очах у батьків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як одна з мешканок Київської області відкрито зізналася західним ЗМІ, що російські солдати, перебуваючи у нетверезому стані, зайшли до її домоволодіння, жорстоко вбили чоловіка, а потім ґвалтували її по черзі всю ніч. У цей момент 4-річний син українки був змушений ховатись у котельні.

Теги:
#Київська область #Згвалтування #Вбивство #Українці #Макаров #Окупанти
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